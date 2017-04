(SH) - In Niederkorn wurde am Samstag kurz vor 14 Uhr ein Kind während des Manövrieren eines Fahrzeugs in einer Garageneinfahrt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, dürfte mittlerweile keine Lebensgefahr mehr bestehen.

Des Weiteren meldet die Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Führerscheinentzüge. In Olm, Esch/Alzette und Luxemburg-Stadt waren Fahrer wegen übermäßigen Alkoholkonsums in Schlangenlinien unterwegs. In der Hauptstadt missachtete zudem ein Fahrer ein Rotlicht.