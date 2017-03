(mth) - Der Lastwagenfahrer, der sich nach einem Unfall im Juni 2013 in Biff wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht verantworten musste, wurde am Donnerstagnachmittag am Bezirksgericht Luxemburg freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ein sechsmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe in nicht näher bezifferter Höhe gefordert.

Bei dem Unfall am 10. Juni 2013 war eine 29-jährige Autofahrerin aus Bettemburg ums Leben gekommen, nachdem ihr Wagen von herunterfallenden Stahlträgern getroffen worden war. Die Träger über der Einfahrt der Unterführung in Biff waren von dem Lastwagen des Angeklagten aus ihrer Verankerung gerissen worden.

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass die Ladefläche des Sattelkippers beim Einfahren in die Unterführung unbeabsichtigt ausgefahren worden war. Der Auflieger verlor daraufhin seine Ladung und stieß gegen die oberhalb der Unterführung angebrachten Begrenzungsträger, worauf mehrere Träger aus fünf Metern Höhe auf die Fahrbahn stürzten.

Im Prozess ging es vorrangig darum zu klären, ob der heute 53-jährige Fahrer, der zuvor nie mit dem Lastwagen gefahren war, den Knopf betätigt hatte, ohne sich zuvor über dessen Funktion zu informieren. Der Anwalt des Beschuldigten hatte unterstrichen, dass sein Mandant keine Einweisung in den ihm unbekannten Fahrzeugtyp erhalten habe und es zudem kein Sicherheitssystem gab, das ein Heben der Ladefläche während der Fahrt verhindert hätte.