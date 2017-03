(vb) – In Roodt-Eisch bei Simmern ist es zu einem merkwürdigen Unfall gekommen: Ohne ersichtlichen Grund zog ein Autofahrer nach links über die Straße. Die Fahrt endete an einem Laternenmast.

Bei strahlendem Sonnenschein fuhr der Fahrer eines Renault von Simmerschmelz kommend im Ortsbereich von Roodt-Eisch. Obwohl es nicht die Spur eines Hindernisses gab, lenkte der Fahrer das Auto nach links auf die Gegenspur, wo es einen dort haltenden Lastwagen streifte. Der Renault prallte dort gegen einen Laternenmast.



Rettungskräfte bargen den traumatisierten Hund.

Foto: Pierre Matgé

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. In einem Kofferraum-Käfig des Autos befand sich ein Hund, der Verletzungen davontrug. Die Rettungskräfte brachten den Hund zu einem Tierarzt.



Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend in Bettemburg, als eine Autofahrerin in Bettemburg in der Rue de Luxembourg gegen eine Mauer fuhr und dabei ein Straßenschild umknickte. Die Frau wurde dabei erheblich verletzt und musste mit dem Krankenwagen der Rettungskräfte Bettemburg ins Krankenhaus gebracht.