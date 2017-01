(LW/tom) - Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr kam es zwischen Larochette und Christnach zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Autofahrer verlor auf spiegelglatter Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und rutschte in die Wiese. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren die Rettungskräfte und die Polizei aus Larochette.