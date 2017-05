(SH) - Wer am Mittwochmorgen aus dem Süden des Landes in Richtung Luxemburg fahren wollte, musste sich in Geduld üben.



Am frühen Morgen war es auf der A3 in Höhe der Auffahrt von Düdelingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Da eine Spur für den Verkehr gesperrt werden musste, bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Mittlerweile sind wieder beide Spuren befahrbar.