(ml) - Die Summe der unbezahlten Rechnungen häuft sich. an. Das bekommen auch die Gemeinden immer mehr zu spüren. Insbesondere angesichts der steigenden Wasserpreise sinkt die Zahlungsmoral in sozial schwächeren Haushalten. Doch nicht nur Privathaushalte und Unternehmen, sondern auch der Staat schuldet den Gemeinden Geld, wie das Beispiel der Gemeinde Schüttringen zeigt. Dort beläuft sich der Restantenetat auf 249.711 Euro. Mit insgesamt 172.000 Euro ist der Staat der größte Schuldner. Schüttringen ist in dieser Hinsicht kein Einzelfall.



In einer parlamentarischen Anfrage wollte das CSV-Duo Diane Adehm und Gilles Roth in Erfahrung bringen, wie die Finanzen in puncto Restantenetat aussehen. In seiner Antwort bestätigt Innenminister Dan Kersch, dass der Staat der Gemeinde Schüttringen in der Tat 172.964 Euro schuldet. Bei dem Betrag handele es sich um eine einzige Rechnung. Der Verzug sei auf die strengen Regeln bei der Ausführung der Ausgaben zurückzuführen.



Luxemburg-Stadt ist einsamer Spitzenreiter



Minister Kersch fügt zudem eine Liste hinzu, in der die noch einzutreibenden Einnahmen von 90 Gemeinden detailliert aufgelistet werden. Die Liste bezieht sich auf das vergangene Jahr. Demzufolge mussten diese 90 Kommunen zu dem Zeitpunkt noch mehr als 20,9 Millionen Euro bei säumigen Schuldnern eintreiben. Wie viel Geld der Staat den Gemeinden schuldet, verrät Innenminister Dan Kersch jedoch nicht. Der Umfang der Daten würde es nicht ermöglichen, den staatlichen Anteil genau nachzuweisen, heißt es.



In manchen Gemeinden beträgt der Restantenetat Hunderttausende Euro. Einsamer Spitzenreiter ist die Gemeinde Luxemburg: Dort liegt die Summe der unbezahlten Rechnungen bei mehr als 7,5 Millionen Euro. An zweiter Stelle folgt Esch/Alzette (2,5 Mio.) vor Düdelingen (1,3 Mio.). Relativ hohe Einnahmerückstände verzeichnen auch Mersch (967.525 Euro), Mamer (548.246), Biwer (386.000) und Ettelbrück (326.734).



Einschränkungen für chronische Schuldner



In der Gemeinde Wiltz, die 6.500 Bürger zählt, wies der Restantenetat 2015 satte 631.000 Euro auf. Zum Vergleich: In Differdingen, wo 25.000 Menschen leben, lag die Summe im gleichen Zeitraum bei rund 631.000 Euro. Chronische Schuldner, die in der Gemeinde Wiltz ihre Gebühren aus reiner Unwilligkeit nicht begleichen, müssen künftig mit Einschränkungen rechnen. Eine Zeitschaltuhr soll in diesen Fällen die Wasserzufuhr automatisch auf zwei Stunden morgens und abends begrenzen.







