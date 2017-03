(nas) - Noch sind nicht alle Kisten ausgepackt, teilweise riecht es noch nach frischer Farbe, provisorische Türschilder deuten darauf hin, wer sich hinter den geschlossenen Türen versteckt: Seit einer Woche hat das Außenministerium seine neue Räumlichkeiten im ehemaligen Justizpalast bezogen.



Seit wenigen Tagen befindet sich das Außenministerium im ehemaligen Justizpalast.

Foto: Pierre Matgé

Seit 2013 wurde das Gebäude vollständig renoviert und den Anforderungen des Ministeriums angepasst. Dabei wurden denn auch die historischen Überreste restauriert. So stammt beispielsweise die Treppe aus dem Jahr 1860, eine Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert schmückt ein Büro auf der ersten Etage und die Fassade aus dem Jahr 1545 erstrahlt im aktuellen Flur.

Der einstige Gouverneurspalast stammt zum Teil aus dem 16. Jahrhundert; erst um das Jahr 1886 wurde er erweitert. Bekanntester Besucher in dem Gebäude dürfte denn auch der Sonnenkönig Ludwig XIV. gewesen sein, der vom 21. bis 26. Mai 1687 in einem geräumigen Zimmer im Erdgeschoss übernachtete.



Heute befindet sich dort das Büro von Außenminister Jean Asselborn – der übrigens seine Möbel aus seinem vorigen Büro mitgenommen hat. „Aber sie haben hier eine ganz andere Wirkung“, so Asselborn.

Doch auch der "Bommeleeër" hat einst seine Spuren in dem Gebäude hinterlassen: Am 20. Oktober 1985 zerstörte eine Bombe in dem zu diesem Zeitpunkt unbewachten Gerichtsgebäude vor allem das Büro eines Untersuchungsrichters.