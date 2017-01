(jag) - Die atmosphärische Luftbelastung ist aufgrund der aktuellen Inversionswetterlage in den letzten Tagen wieder deutlich angestiegen: Besonders unsere französischen Nachbarn melden Warnstufe rot wegen zum Teil sehr hoher Feinstaubbelastung. Der Großteil des Nordosten des Landes mit Lothringen und dem Elsass sind betroffen. Dies gilt auch für das Moseltal zwischen Thionville und Nancy. Auch Belgien meldet sehr hohe Werte, besonders in den Ballungsgebieten.

Wie in diesem Winter bereits mehrfach geschehen, sind die Werte auch an den luxemburgischen Messstationen deutlich gestiegen. Besonders betroffen: Esch/Alzette und Luxemburg. In Esch wurden maximale Stickoxidwerte von 73,4 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen (24-Stundenwert), in Luxemburg waren 64 Mikrogramm.



Besonders die Feinstaubwerte geben aber zu denken, die Feinpartikel PM10 stiegen in Esch bis auf 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an, der 24-Stundengrenzwert von 50 Mikrogramm wird hier seit dem 20 . Januar permanent überschritten. Laut EU-Direktive darf dieser Wert zwar 35 mal pro Jahr überschritten werden, er ist aber ein klares Anzeichen für starke Luftbelastung. In Luxemburg-Stadt wurde dieser Wert bisher hingegen nicht erreicht.



Vergangene Woche hatte die Umweltabteilung des Nachhaltigkeitsministeriums eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, um die Luftqualität zu verbessern.