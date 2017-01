(jag) - Zum ersten Mal überhaupt hat die Regierung Feinstaubalarm für Luxemburg ausgelöst. Grund ist die zur Zeit hohe Belastung mit Feinstaub (PM10). Nach Informationen der Umweltverwaltung wurde der 24-Stunden Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bereits am Sonntag an zwei Messstellen überschritten. Am Montag kam es dann an drei Messstellen zu erhöhten Werten. In Luxemburg-Stadt wurden 55 respektive 56 Mikrogramm gemessen, in Esch/Alzette sogar 63 Mikrogramm.



Die atmosphärische Luftbelastung ist aufgrund der aktuellen Inversionswetterlage in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen. Während diesen Hochdruckwetterlagen sammelt sich die kalte Luft am Boden und wird von warmer Luft "gedeckelt". Eine Durchmischung der Luftschichten ist dann nicht mehr gegeben.



Laut EU-Direktive darf der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm zwar 35 Mal pro Jahr überschritten werden, er ist aber ein klares Anzeichen für eine starke Luftbelastung.Hauptursache sind der Straßenverkehr und vor allem Dieselmotoren, sowie Industrie und Heizungsabgase. Feinstaub ist eine Mischung aus verschiedensten Staubpartikeln, welche in die Lunge geraten und dort das Gewebe schädigen. Die Partikel könne im schlimmsten Falle und je nach Zusammensetzung krebsauslösend sein.



Europäisches Problem



Auch in den Nachbarländern Luxemburgs sehen die Luftwerte nicht besser aus: Besonders in Frankreich herrscht Warnstufe rot wegen sehr hoher Feinstaubbelastung. Der Großteil des Nordosten des Landes mit Lothringen und dem Elsass sind betroffen. Dies gilt auch für das Moseltal zwischen Thionville und Nancy. Belgien meldet ebenfalls sehr hohe Werte über den Ballungsgebieten. Inzwischen spricht man sogar von einem europaweitem Phänomen.



Empfehlungen der Behörden

Wegen der Luftbelastung empfiehlt die Umweltverwaltung geschwächten Personen und jenen, die unter Atemwegskrankheiten leiden, Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Zudem gilt die Empfehlung auf die öffentlichen Transportmittel zurückzugreifen, Heizungsanlagen regelmäßig überprüfen zu lassen und auf Kaminfeuer zu verzichten. Die Umweltverwaltung erinnert außerdem, dass das Verbrennen von Grünschnitt untersagt ist.



Keine Besserung in Sicht

Auch für die nächsten Tage ist keine direkte Besserung in Sicht, die Inversionswetterlage wird sich von Mittwoch bis Freitag weiter stabilisieren. Damit werden auch die Grenzwerte von 50 Mikrogramm wieder überschritten werden.

Das Nachhaltigkeitsministerium hatte vergangene Woche einige Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung vorgestellt. Dazu gehören Förderung der öffentlichen Transportes und des sogenannten Carpooling sowie steuerliche Anreize für Autos mit Hybridmotoren.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.