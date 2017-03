(mth) - Die Ursache einer erneuten Verschmutzung der Attert in Colmar-Berg am vergangenen 3. März ist offenbar noch immer nicht geklärt, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte.

In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Gérard Anzia erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg, dass die Ermittlungen zu dem Vorfall noch nicht abgeschlossen wären.

Anfang März war einen Schmierfilm im Wasser des Abflusskanals des Goodyear-Werks in Colmar-Berg entdeckt worden. Der Kanal mündet in die Attert. Nach der Entdeckung des Ölfilms hatte die Werksfeuerwehr des Reifenherstellers sofort einen Damm im Abflusskanal aufgebaut. Das Wasserwirtschaftsamt hatte Wasserproben entnommen um festzustellen, von wo genau das Öl ausgetreten war.

Erst im Frühling 2016 hatte Goodyear mit Öllecks zu kämpfen. Damals waren rund 200 Liter Öl ausgetreten. Nach einer Analyse des Zwischenfalls hatte der Konzern beschlossen, ein zusätzliches Rückhaltebecken am Abflusskanal errichten zu lassen, um eine zukünftige Verschmutzung des Flusses zu verhindern. Die Arbeiten an dem Becken sind im Gang.