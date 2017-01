(dho) - Anwohner aus dem Süden des Landes stellten bereits vor zwei Tagen fest, dass der Fluss „Chiers“ stark mit Öl verschmutzt sei. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, habe die Verschmutzung in den letzten Tagen zwar abgenommen, dennoch halte sie weiterhin an. Die Verschmutzung ziehe aus Richtung Haneboesch in den Fluss.



Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Spezialisten des Wasserwirtschaftsamtes suchen nach dem Ursprung der Verschmutzung.

Vor Ort war auch die Feuerwehr aus Petingen, sowie der "Service Dépolution" der "Protection Civile". Die Gemeinde Differdingen sowie die französischen und belgischen Behörden wurden ebenfalls informiert.