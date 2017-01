(rr) - Weniger CO2-Emissionen, weniger Abfall, mehr Biodiversität, eine bessere Luftqualität: Dies sind nur einige der Resultate der Umweltpolitik der Stadt Luxemburg. Doch damit sind die Zielsetzungen noch nicht vollends erreicht.

Ziel: noch gesünder und umweltfreundlicher



In 2006 beschloss der hauptstädtische Schöffenrat, innerhalb der Gemeindeverwaltung eine bereichsübergreifende Organisation einzuführen, mit deren Hilfe eine bestimmte Anzahl umweltpolitischer Ziele erreicht werden sollten. Bürgermeisterin Lydie Polfer und Umweltschöffin Viviane Loschetter zogen am Freitag eine positive Bilanz. Vieles sei schon erreicht worden, doch die Stadt könne noch gesünder und umweltfreundlicher werden.

Ein erster Schritt wurde 2006 mit der Bestimmung eines Umweltdelegierten in der Person von Pierre Schmitt getan. Er arbeitet zusammen mit dem blau-grünen Schöffenrat den Umweltaktionsplan aus.



Mehr Biodiversität in der Stadt



Laut Viviane Loschetter zählt die Stadt heute zwölf Hektar Biodiversitäts-Flächen, d.h. sie werden naturnah gepflegt. Pestiziden werden seit 2009 nicht mehr eingesetzt.



Der Verzicht auf Schädlingsbekämpfungsmittel ermöglicht zudem den Schutz des Grundwassers und der lokalen Flora und Fauna. Die Förderung der Biodiversität äußert sich auch in Form von verschiedenen Projekten von städtebaulicher Bedeutung, wie beispielsweise der Gestaltung des Parks in Cessingen, die auch die Renaturierung der „Zéissengerbaach“ umfasst. In ihr natürliches Bett zurückgelegt wurde auch die Drosbach in Gasperich, das Vorhaben zur Renaturierung der Petruss wird derzeit finalisiert.



Bürgermeisterin Lydie Polfer (Mitte), Umweltschöffin Viviane Loschetter (r.) und der Umweltdelegierte Pierre Schmitt (l.) ziehen eine positive Bilanz des Umweltaktionsplans.

Foto: Photothèque de la Ville de Luxembourg/Charles Soubry

Apropos Wasser: In zehn Jahren haben die Einwohner der Hauptstadt ihren Trinkwasserverbrauch um 30 Prozent reduziert. Beim Grundwasser konnten das Nitrat stabilisiert, die Pestiziden reduziert werden.



Auch in punkto Abfallwirtschaft gibt es Positives zu vermelden: 30 Prozent weniger Müll pro Einwohner in zehn Jahren. Was den Biomüll angeht, könne das Resultat noch verbessert werden, so Loschetter. Beim Recycling müsse das Ergebnis gemäß einer europäischen Vorgabe von 42 auf 50 Prozent optimiert werden.



CO2-Emissionen zurückschrauben

Da die Hauptstadt dem Klimapakt beigetreten ist, muss sie die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent zurückschrauben. Die Mobilitäts- und die Bautenpolitik werden laut der Umweltschöffin zum Erreichen dieses Ziels beitragen.



Dies bedeutet unter anderem, dass die Stadt nur noch Elektrobusse kaufen und einsetzen wird. Die Stickoxidwerte lägen aktuell über den erlaubten Normen und müssten reduziert werden, so Loschetter. Zudem sollen ein Fußgängerkonzept umgesetzt und E-Bikes in das „Vél'oh“-System aufgenommen werden.

Zur Optimierung der Energieeffizienz der gemeindeeigenen Gebäude setzt die Stadt auf energetische Sanierung. Bei neuen Zweckbauten wird auf die Energieeffizienz und die verwendeten Materialien geachtet.



Bei neuen Teilbebauungsplänen (PAP) treibt die Stadt die Bauträger zur Ausarbeitung von Energiekonzepten an, die auf die Energieeffizienz der Stadtviertel und auf erneuerbare Energien setzen.