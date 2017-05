(nas) - Viele Verkehrsteilnehmer würden wohl lieber Umwege auf sich nehmen, als sich zu den Stoßzeiten in Richtung Kreisverkehr Robert Schaffner, besser bekannt unter der Bezeichnung „Iergäertchen“, zu begeben. Dichtes Gedränge und Staus in alle Richtungen sind an der Tagesordnung.



Diese Situation soll bekanntlich mit der Umgestaltung des Kreisels zu einem Turbo- Kreisverkehr, wie dies bereits beim Kreisverkehr „Serra“ in Kirchberg der Fall ist, behoben werden ...