(NiM) - Nachdem im Frühjahr 2014 die alten Zollhäuschen am Bahnhof sowie im Dezember 2015 zwei Häuser in der Rue Prince Henri abgerissen worden waren, konnte man denken, die seit Jahren geplante XXL-Umgestaltung des Ettelbrücker Bahnhofsviertels zum „Pôle d'échange multimodal“ stehe unmittelbar bevor. Dem war aber nicht so, administrative Hürden verhinderten den offiziellen Startschuss um nahezu ein weiteres Jahr.

Provisorische Ampelanlage

Doch nun soll definitiv losgelegt werden ...