(DL) - Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung und der Grenzgänger kennen und verstehen – das ist das Ziel der groß angelegten „Luxmobil“-Studie, die das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen lanciert hat. Nach einer ersten Erhebungsphase im März geht es nun in die zweite Runde – sodass zahlreiche Haushalte aus allen Regionen des Landes sowie Grenzgänger aus Deutschland, Frankreich und Belgien in den kommenden Tagen Post erhalten dürften.



Wer eine entsprechende Einladung – die für die Teilnahme notwendig ist – erhält, gehört zu den 40.000 quer durch das Land „auserwählten“ Haushalten oder zu den rund 45.000 einzelnen Grenzgängern, auf deren Antworten das Ministerium zählt.



Rücklaufquote bislang gut



Sie wurden auf Basis einer Stichprobe aus den Melderegistern ermittelt, wobei alle Bevölkerungsgruppen und Verkehrsarten sowie Einwohner sämtlicher Kommunen vertreten sind. Die Teilnahme ist online, schriftlich oder telefonisch möglich, die Fragen stehen in fünf Sprachen zur Verfügung.



In einem ersten Zwischenfazit zeigten sich die Verantwortlichen am Mittwoch zufrieden. Bislang sei die Rücklaufquote gut, die Bürger interessiert. So hätten bereits rund 20.000 Personen zu ihrem Mobilitätsverhalten an einem bestimmten Stichtag befragt werden können, davon 13.800 in Luxemburg wohnhafte Personen, 2.900 Grenzgänger aus Frankreich, 1.800 aus Deutschland und 1.600 aus Belgien.



Letzte Daten von 1995

Derweil bei den Grenzgängern einzelne Personen angeschrieben werden, wird hierzulande jeweils der gesamte Haushalt anvisiert. Eltern sollen demnach repräsentativ für ihre Kinder antworten. Das Ministerium interessiert sich beispielsweise dafür, mit welchem Verkehrsmittel sie zur Schule gelangen – und warum.



Die anhand der Studie gewonnene Datenbasis ist für das Ministerium ein wichtiges Instrument: Infrastrukturminister François Bausch zufolge erhalte man auf diesem Weg ein „solides Fundament“ für die zukünftige Verkehrsplanung. Die letzte groß angelegte Befragung zu diesem Thema liege nämlich bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück – sie wurde 1995 durchgeführt. Eine neue Datenbasis würde demnach dringend benötigt. Die Ergebnisse der „Luxmobil“-Studie sollen zum Jahresende vorliegen.



Eine kleine Randnotiz

Inzwischen hätten also rund 20.000 Personen befragt werden können, erklärten am Mittwoch die Verantwortlichen. Eine Zahl, bei der jedoch offenbar etwas Vorsicht geboten ist: Wie das „Luxemburger Wort“ von einem Teilnehmer erfuhr, wurden in seinem Haushalt gleich zwei Personen eingeladen, den Fragebogen für ihren Haushalt auszufüllen. Die betroffenen Personen wurden somit doppelt gezählt.



Die Erklärung hierfür ist, dass alle potenziellen Teilnehmer auf Basis einer Stichprobe aus den Melderegistern ermittelt wurden – darüber, wie die jeweiligen Kandidaten zueinander stehen, geht daraus nichts hervor, hieß es gestern auf Nachfrage hin. Aus Datenschutzgründen erfolgt der Versand der Einladungen über das „Centre des technologies de l'information de l'Etat“ (CTIE), weder das Ministerium noch das durchführende Institut Infas wissen, wer teilnimmt.



Dem Ministerium zufolge bräuchten Haushalte, die doppelt angeschrieben werden, nicht zwei Mal teilzunehmen – Fakt ist jedoch, dass diese Möglichkeit besteht.

