(m.r.) - Von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntag 22 Uhr bleibt der Tunnel der „Liaison Micheville“ wegen Einstellungsarbeiten geschlossen - trotz Cyclocross-Weltmeisterschaft in Beles. Der Tunnel ist seit dem 15. Dezember in Betrieb. Nun müssen einige technische Parameter an die Verkehrssituation im Tunnel angepasst werden.



Laut Ralph Di Marco, Pressesprecher der Straßenbauverwaltung, handelt es sich um einen günstigen Zeitraum für die Arbeiten. Wegen der Radsportveranstaltung sei die Verkehrssituation in Belval bereits eingeschränkt. Zudem würde man nicht viele Zuschauer aus Frankreich erwarten. Somit habe die Tunnelschließung an diesem Wochenende nur wenig Einfluss auf die Verkehrssituation.



Eine Umleitung durch das Univiertel ist nicht möglich. Aus diesem Grund wird der Verkehr aus Frankreich in Richtung Escher Zentrum umgeleitet werden.



Aus Frankreich kommende Autofahrer müssen in Höhe des CFL-Parkhauses die Rue de Belval Richtung Escher Zentrum nehmen. Am Kreisverkehr unterhalb des CFL-Viaduktes angekommen, können sie Richtung Raemerich fahren, um zur A4 zu gelangen.

Umgekehrt müssen Autofahrer, die von der A4 kommen, das ArcelorMittal-Werk in der entgegengesetzten Richtung umfahren, um zur „Liaison Micheville“ zu gelangen.

Zur Cyclocross-WM werden rund 25 000 Zuschauer erwartet. Auch die französische Nationalmannschaft geht am Wochenende an den Start.