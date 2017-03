(che) - Wie die Polizei mitteilt, sind derzeit Trickdiebe unterwegs. Ein älterer Mann wollte am Samstagvormittag in der Route d´Arlon in Mamer gegen 11 Uhr Geld abheben, als sich ein Paar näherte.



Einer der beiden sprach den Mann an, und erzählte ihm in französischer Sprache, dass seine Bankkarte im Lesegerät stecken geblieben sei. Dann bat er das Opfer um einen Gefallen. Dieser solle doch seine Karte in das Lesegerät stecken, um zu sehen was passiert. Es kam, wie es kommen musste: Die Bankkarte kam nicht wieder aus dem Automaten heraus.

Der Unehrliche drückte noch an einigen Knöpfen des Automaten und gab seinem Opfer dann den Ratschlag, sich am Montag an seine Bank zu wenden.

Erst am Nachmittag wurde dem älteren mann bewusst, dass die Karte wahrscheinlich gar nicht im Automaten stecken, sondern er bestohlen worden war. Nach ein paar Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Verdacht stimmte: Es wurde bereits an mehreren Automaten Geld mit seiner Bankkarte abgehoben.

Beide sind von schwarzer Hautfarbe und trugen lange Mäntel.



Die Polizei rät, die Geheimzahl von Karten nicht bei sich zu tragen - und bei Geldabhebungen immer auf das Umfeld zu achten. Personen, die sich nähern, sollte man um Abstand bitten.



http://www.police.public.lu/fr/prevention/cybercrime/20131106-carte-credit/index.html