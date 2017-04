(vb) – Ein Zwischenfall hat eine Boeing 747 der Cargolux über eine Woche am Boden gehalten. Die Maschine hatte einen Helikopter geladen, aus dem Treibstoff ausgelaufen war.

Das Flugzeug, das aus Houston kam, musste auf dem schottischen Flughafen Glasgow-Prestwick landen. Dort steht es seit anderthalb Wochen am Boden. „Ein Maintenance-Team ist dabei, das Flugzeug zu trocknen und den Kraftstoff zu entfernen“, sagt eine Unternehmenssprecherin. An diesem Montag oder am Dienstag soll die Boeing wieder einsatzfähig sein und nach Luxemburg zurückfliegen.