(lb) - Am Dienstagmorgen machte die Polizei eine traurige Entdeckung: In einem Hinterhof in Luxemburg-Eich fand sie in die Leiche eines jungen Mannes. LW-Informationen zufolge handelt es sich um einen Obdachlosen. Er sei in der Nacht zum Dienstag gestorben.



Die Todesumstände des 33-jährigen Luxemburgers bleiben vorerst ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen befasst.