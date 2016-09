(mig) - Jahr für Jahr strömen Tausende Besucher zum traditionellen Trauben- und Weinfest nach Grevenmacher. Bei sommerlichen Temperaturen macht das Fest noch mehr Spaß.



Die Veranstaltung begann am Freitag mit der Krönung der 19-jährigen Weinkönigin Aline Bruck, die auf Roxann Hoffmann folgte. Am Samstag und Sonntag sorgten Bands und Musikkapellen für gute Stimmung. Höhepunkt war der Folkloreumzug am Sonntagnachmittag durch die Straßen der Moselmetropole.

Einzig das Feuerwerk am Samstag gibt Fragen auf. Einige Feuerwerkskörper, so genannte Wasserbomben, landeten nicht wie vorgesehen im Wasser, sondern in der Zuschauergruppe. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.



Hier ein paar Eindrücke vom weit über die Grenzen Luxemburgs bekannten und beliebten Weinfest: