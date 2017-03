(DL) - Ja, rein zufällig verirrt man sich in der Tat nicht in das Trammuseum der Stadt Luxemburg. Etwas versteckt liegt es, beim Depot der hauptstädtischen Busse in Hollerich, nicht weit vom „Park & Ride“ Bouillon entfernt. Doch sind die Schätze, die es verbirgt, allemal einen Besuch wert. Denn das Großherzogtum hat eine lange Geschichte in puncto Straßenbahn aufzuweisen. Und diese reicht zurück bis ins Jahr 1875.



1875 nahm hierzulande die erste Tram ihren Betrieb auf: die Pferdetram ...