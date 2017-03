(dho) - „Der Winter soll vertrieben und verbrannt werden“, gerade mal so viel wissen viele Luxemburger über die Tradition des „Buergbrennen“. Am Sonntag werden in zahlreichen Gemeinden des Landes wieder Kreuze brennen. Dass bei einem Fest, das „Buergbrennen“ genannt wird in einer christlich geprägten Region Kreuze verbrannt werden, klingt wohl im ersten Moment etwas sonderbar. Naheliegender wäre es doch, dass wie der Name sagt, Holz-Burgen-Konstruktionen verbrannt werden.



Doch gibt es für die Namensgebung eine einfache Erklärung und die hat mit dem latinischen Verb „comburo“, oder „burere“ zu tun, was eigentlich „verbrennen“ bedeutet ...