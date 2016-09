(nas) - Als Tourist sieht man vieles mit anderen Augen als Einheimische. Während die Einheimischen sich nämlich darüber beklagen, dass Echternach teilweise wie ausgestorben und von der einstigen Geschäftswelt kaum noch etwas übrig sei, scheint die Besuchern deutlich zufriedener zu sein.



So sind diese begeistert von der Abteistadt an sich, vom vielseitigen Freizeitangebot in und um Echternach und von der Kleinen Luxemburger Schweiz ...