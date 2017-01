(SH) - Ein entspannter Urlaub am Meer, eine Abenteuerreise durch ein fernes Land oder doch lieber ein aufregender Städtetrip? Wer noch unschlüssig ist, wohin der nächste Urlaub führen soll, dem empfiehlt sich ein Besuch auf der Tourismusmesse „Vakanz“. Denn rund 130 Aussteller verbreiten seit Freitag und bis Sonntag einen Hauch Urlaubsstimmung in den Messehallen in Kirchberg.

Die ersten Besucher hatten am Freitagnachmittag bereits den Weg nach Kirchberg gefunden. „Ich bin zum ersten Mal hier“, erklärt Sam, die sich nach einer Kreuzfahrt umschauen wollte – am liebsten im Mittelmeerraum.



Terrorismus spielt mit



Auch Henri zieht es eher in den Süden. „Wir wollen uns hier einfach informieren. Wir suchen nicht nach etwas Speziellem“, erklärt er, fügt dann jedoch hinzu: „Es soll schon eher in die Sonne gehen.“ Länder wie die Türkei, Tunesien oder Marokko schließt er dennoch aus: „Die Terroranschläge stimmen nachdenklich.“



Nicole will sich hiervon nicht beeinflussen lassen. Sie plant einen Trip nach London, wurde gestern jedoch nicht auf Anhieb fündig: „Viele Aussteller bieten eher richtige Urlaubsreisen an“, erklärte sie.

Dass gleich zu Beginn zahlreiche Besucher den Weg in die Messehallen gefunden haben, bestätigte auch Christine Corsi von LuxairTours. „Einige Besucher kommen mit präzisen Ideen, andere umfragen sich.“ Dies können sie am Stand bei Partnern aus den unterschiedlichen Zielgebieten. Hochkonjunktur haben derzeit Spanien – inklusive Kanaren –, Portugal oder auch Griechenland. Diese Reisen sollten möglichst früh gebucht werden. „Bei den Buchungen für Türkei-Reisen gab es einen Einbruch. Ägypten haben wir wieder ins Programm aufgenommen, mit Erfolg. Auch die Reisen nach Djerba laufen wieder besser“, so Christine Corsi weiter.



Exotisches Luxemburg



Während viele Luxemburger von der Ferne träumen, so sei das Großherzogtum für andere Reisende ein exotisches Zielgebiet, erklärte die für den Tourismus zuständige Staatssekretärin Francine Closener. Punkten will man vor allem beim Wandertourismus.



Den Beweis dafür, dass Luxemburg hierfür über die richtigen Wege verfügt, wurde noch am Freitagmorgen geliefert: Der Müllerthal-Trail wurde zum zweiten Mal auf europäischem Niveau ausgezeichnet.

Die Messe in den Hallen 7, 8 und 9 der Luxexpo in Kirchberg ist am Samstag und Sonntag noch jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Neben der Möglichkeit sich über Reisen zu informieren und den Urlaub zu buchen, werden auch zahlreiche Animationen angeboten, wie etwa die Mini-Dronen-Landesmeisterschaft. Zudem gibt es Gewinnspiele – auch am Stand des „Luxemburger Wort“. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.