(str) - Der 39-jährige Mann, der mit seinem E-Bike in der Nacht zum Donnerstag auf der Strecke von Potaschberg nach Flaxweiler tödlich verunglückte, wurde nicht von einem Auto angefahren.



Der Radfahrer war den ersten Erkenntnissen der Autopsie zufolge aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben geraten und dort verunglückt.



Fragen werfen aber immer noch die in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle gesicherten Bremsspuren auf. So kann dem derzeitigen Ermittlungsstand nach nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt war, der anschließend Fahrerflucht beging.



Diesbezügliche Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.