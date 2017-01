(lb) - Wie es zum tragischen Tod des 33-jährigen Luxemburgers kommen konnte, der am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Hinterhof in Luxemburg-Eich gefunden wurde, bleibt weiterhin offen. Jérôme war lange Zeit obdachlos – aber nicht hoffnungslos, so ein Sozialarbeiter. Dieser kümmerte sich regelmäßig um Jérôme. Ihm war in letzter Zeit keine Drogenabhängigkeit bekannt. Dennoch habe Jérôme, wie viele andere Obdachlose auch, regelmäßig und manchmal zu viel Alkohol konsumiert.

Die Verantwortlichen der verschiedenen Strukturen für Obdachlose sind sich einig: Es nützt nichts, zu diesem Zeitpunkt Hypothesen aufzustellen ...