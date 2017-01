(lb) - Jérômes Freunde und Bekannte waren geschockt, als sie die Nachricht seines Todes auf Facebook erfuhren. Jérôme war mit einigen von ihnen zur Schule gegangen, bevor er abdriftete und sich für ein Leben auf der Straße entschied. Seine Leiche wurde am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Hinterhof in Luxemburg-Eich gefunden.



Es war eine Therapie geplant



Mehrere Freunde von Jérôme kommentieren die traurige Nachricht seines Todes, erkundigten sich über die Umstände, teilten Andenken an gemeinsame Erfahrungen, oder spekulierten ...