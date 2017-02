(SH) - Ein junger Autofahrer, der am 20. Juni 2011 gegen 21 Uhr in Rammeldingen eine Fußgängerin erfasst hatte, wurde am Donnerstag vor Gericht freigesprochen. Die 78-Jährige Frau war kurz nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen verstorben.



Da das Opfer allerdings dunkel angezogen war und demnach kaum zu sehen war, hatte während des Prozesses nicht nur der Anwalt das zur Tatzeit 20-jährigen Autofahrers sondern auch die Staatsanwaltschaft auf unschuldig plädiert.



