(vb) – Nach dem tödlichen Zugunglück von Bettemburg sind noch viele Fragen offen. Die Bahngesellschaft CFL will Licht ins Dunkel bringen. Wort.lu berichtet live von der Pressekonferenz, die für 10.00 Uhr angesagt ist.

Ein Toter und zwei Verletzte lautet die Bilanz des verheerenden Bahnunglücks vom Dienstag, als ein Personenzug in der Nähe des Rangierbahnhofs Bettemburg mit einem Güterzug zusammenstieß. Bereits am gleichen Tag gab die CFL bekannt, dass der Fahrer ein Stoppsignal missachtet hat. Wie es dazu kam will die Bahngesellschaft am Donnerstag ab 10 Uhr der Öffentlichkeit erläutern. Dann sollen auch die Ergebnisse einer technischen Untersuchung vorgestellt werden.

Auf den Fahrtenschreibern der beiden Unglückszüge – die ähnlich wie die Black Box eines Flugzeugs gesichert sind – hat die CFL keinen Zugriff. Die Staatsanwaltschaft hat sich die Geräte gesichert und lässt sie von einem unabhängigen Experten auslesen.