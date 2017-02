(tom/siko) - Zu einem schweren Unfall ist es laut Polizei am Freitagabend gegen 19.45 Uhr auf der deutschen A1 hinter dem Parkplatz Rivenich gekommen. Ein Autofahrer aus Trier ist nach bisherigen Angaben aus bislang unbekannter Ursache mit einem in Luxemburg registrierten Wohnmobil kollidiert. Dabei wurde der Fahrer des PKW aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.



Die Insassen des Luxemburger Wohnmobils wurden leicht verletzt.

Foto: Agentur Siko

Das luxemburgische Ehepaar, das im Wohnmobil unterwegs war, wurde leicht verletzt. Sie wurden notärztlich untersucht, mussten jedoch nicht stationär behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich, das DRK aus Schweich und Ehrang mit Notarzt sowie die Feuerwehr aus Schweich.