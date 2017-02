(SH) - Tragischer Vorfall am 17. Februar 2015 in der Rue Basse in Mertert. Bei einem Beziehungsstreit kommt ein 44-jähriger Mann ums Leben. Über die genauen Todesumstände wird nichts bekannt.



Gleich nach der Tat gerät jedoch eine 43-jährige Frau ins Visier der Ermittler. Dabei soll es sich um die frühere Partnerin des Opfers handeln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird sie verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der entscheidet, dass die Frau in Untersuchungshaft kommt.



Seit dem Vorfall sind zwei Jahre vergangenen ...