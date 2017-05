(str) - „Es ist Ihr totaler Mangel an Mitgefühl, den wir Ihnen vorwerfen“, sagte die vorsitzende Richterin gestern, als sie dem Angeklagten zum Abschluss des Prozesses um den Tod eines Obdachlosen in Findel ein letztes Mal das Wort erteilt hatte. Das Opfer sei nicht immer nur ein Obdachloser gewesen. Der Mann habe ein Leben, eine Familie gehabt und es nicht verdient, am Abend des 28. März 2014, seinem 41. Geburtstag, wie ein Tier am Fahrbahnrand zu verenden.



Mit keiner Silbe Bedauern

Doch der Ruf nach Menschlichkeit, der Versuch der Richterin, den Angeklagten zu Einsicht zu bewegen, prallte einfach an diesem ab. „Mein Großvater ist auch gestorben“, entgegnete Evaldas B., „aber ich bin nicht verantwortlich dafür.“ Dass diese Antwort sich nicht strafmildernd bei der Urteilsfindung auswirken wird, hatte sein Anwalt wohl verstanden, der sich befliss, den Schaden zu begrenzen. Doch dem Mandanten kam mit keiner Silbe Bedauern über die Lippen.



Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen Freispruch für die Anklagepunkte Mord und Totschlag beantragt, dem Leitmotiv „Im Zweifel für den Angeklagten“ folgend. Erwiesen sei, dass das 41-jährige Opfer infolge der Schläge zu Tode gekommen sei. Nur wer von den beiden Tatbeschuldigten jener war, der den stark betrunkenen Mann zu Boden geschlagen und mit Füßen gegen den Kopf getreten hat, bleibt offen.



Die Zeugen hatten allesamt nur zwei Gestalten an der Bushaltestelle gegenüber dem Findel gesehen, die auf einen Gegenstand – ihrem ersten Eindruck nach einen Müllsack – eintraten. Zunächst war nicht ersichtlich, dass in der Dunkelheit ein Mensch auf dem Boden lag, der zehn Tage später an einer Hirnblutung starb. Drei Jahre nach der Tat konnte sich keiner der Zeugen mehr entsinnen, ob nun der größere oder der kleinere der Männer jener war, der zutrat.



Unterlassene Hilfeleistung



Evaldas B. hatte die Tat gänzlich dem immer noch flüchtigen Mittäter zugeschrieben. Der habe zugeschlagen und zugetreten. Somit bleibt der Tod des 41-jährigen Obdachlosen auch nach dem dreitägigen Prozess ungeklärt. Der Tatvorwurf der unterlassenen Hilfeleistung behält jedoch Bestand. Evaldas B. hat, selbst wenn er denn nicht der Täter war, sich zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise bemüht dem bewusstlosen und offensichtlich schwerverletzten Opfer zu helfen.



Deswegen forderte die Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung eine Haftstrafe von vier Jahren ohne Bewährung sowie eine Geldstrafe. Das Urteil ergeht am 15. Juni.