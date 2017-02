(jag) - Anderthalb Wochen nach dem ungeklärten Todesfall des vierjährigen Enzo in der Kinderklinik des CHL warten die Angehörigen noch immer auf die Resultate der Autopsie. Sie sollen nach Aussage des Großvaters des Kindes Ende nächster Woche vorliegen.

Der Junge war am vorvergangenen Freitag trotz mehrmaligen Aufsuchens der Notaufnahme im Escher CHEM und später des CHL verstorben. Er hatte über starke Bauchschmerzen geklagt.



Der Direktor der Gesundheitsverwaltung Jean-Claude Schmit steht in persönlichem Kontakt mit der Familie, am Montag überbrachte er der Familie weitere Informationen was die interne Untersuchungen betrifft. Laut eigenen Aussagen hat die Familie die Unterstützung durch das Gesundheitsministerium sehr geschätzt.

Das CHL bot den Familienangehörigen zudem psychologische Unterstützung an.



Die Trauerfeierlichkeiten für Enzo fanden am vergangenen Freitag in der Pfarrkirche von Bettemburg statt, dies unter sehr großer Anteilnahme der Bevölkerung und der Schulkinder.