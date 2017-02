Von Laurence Bervard

Wer sich eine Immobilie kauft und in die Wohnungsverbesserung investieren will, sollte sich im Vorfeld über die möglichen staatlichen Beihilfen und die steuerlich absetzbaren Beträge informieren. Die Anreize zur Haussanierung werden nämlich nur unter gewissen Bedingungen vergeben. Was genau möglich ist, erklärten Experten am Donnerstagabend in einer vom Wohnungsbauminister Marc Hansen (DP) einberufene Informationsversammlung in der Abtei Neumünster.

Hier eine Zusammenfassung einiger Beihilfen: ...