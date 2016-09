(dho) - Die Tierasyle in Luxemburg sind überfüllt. Dies trifft auf das in Gasperich, jenes in Düdelingen, jenes in Schifflingen und auf die Aufnahmestationen des „Privaten Déiereschutz“ zu. „Die Zustände sind katastrophal. Wir wissen gar nicht wohin mit den Katzen“ meint Marie-Anne Heinen, Präsidentin des „Privaten Déiereschutz“, die die Aufnahmestation in Niederanven betreibt.



Die Tierschützer sind es gewohnt, dass in den Monaten Juli und August sehr viele Katzenbabys abgegeben werden, da vor allem Wildkatzen zu dieser Zeit werfen ...