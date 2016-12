(tom) - Bei den Winzern schielt man dieser Tage aller Wahrscheinlichkeit nach lieber einmal zu oft aufs Thermometer oder schaut den Wetterbericht: Erst wenn die Temperatur tief genug gefallen ist, darf der Eiswein gelesen werden. Voraussetzung ist eine gefrorene Traube - und die festgelegte "Mindestkälte" für die Eisweinlese liegt bei -7 Grad Celsius.



Am Samstag morgen könnte es soweit sein, melden die Domains Vinsmoselle: Wenn um 6 Uhr morgens das Thermometer auf -7 steht, darf in den Weinbergen zwischen Machthum und Ahn gelesen werden.



Winter voraus



Während im Weinbau am Wochenende also auf das Grad genau gemessen wird, betrachten die Meteorologen zum Jahreswechsel das große Ganze. Und befinden: Es wird sehr kalt. Dominik Jung von wetter.net nennt die nächsten Wochen das "strammste Winter-Comeback seit 2010". Ab dem ersten Januar-Wochenende könnte der Winter auch in den Niederungen einbrechen, so Jung. "Neben strammer Kälte wäre auch immer wieder Schneefall dabei. In den Nächten würde es bitterkalt werden.“ Bitterkalt heißt in diesem Fall: Vereinzelt wären im Januar bis zu -20 Grad drin.

