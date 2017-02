von Lucien Wolff

240 000 Euro will sich die Gemeinde Kayl das Anlegen eines „Minettswee“ in Tetingen kosten lassen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung. Laut einem Situationsplan den die Gemeindeverwaltung dabei ist zu erstellen und welcher demnächst im Gemeindehaus ausliegen wird, führt der zwischen sechs und sieben Kilometer lange Rundweg an 14 noch heute bestehenden Gebäuden oder den Überresten der Industriekultur längst vergangener Zeiten, vorbei.

Wo einst Arbeitskleidung, Lampen und anderes Werkzeug entstand Start und Ankunft sind beim „Kulturzentrum Schungfabrik“ ...