(re) - Ein Nachbar erwischte in Tetingen drei Einbrecher, die versuchten, in ein Haus einzubrechen.

Die Polizei bekam einen Anruf, es würden sich drei Personen im Garten des Nachbarn aufhalten. Dieser sei jedoch im Urlaub. Die Beamten stellten später fest, dass das Kellerfenster gewaltsam aufgebrochen wurde. Die drei Einbrecher bemerkten schnell, dass jemand sie beobachtete und flüchteten Richtung Kayl. Zwei weitere Zeugen sahen, wie die Verbrecher in ein Auto einstiegen. Sie ergriffen kurzerhand selbst die Initiative und nahmen die Verfolgung auf. Unterwegs meldeten sie der Polizei den aktuellen Aufenthaltsort der Einbrecher. So konnten die Beamten im "Neiduerf" in Esch/Alzette das Fahrzeug stoppen.



Im Auto saßen vier Personen - unter anderem die drei Einbrecher. Während einer Fahrzeugdurchsuchung fanden die Polizisten eine größere Menge Schmuck sowie Handschuhe und Sturmhaube. Einige Schmuckstücke stammten von einem Einbruch des Vortages.



Die vier Personen wurden festgenommen und werden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.