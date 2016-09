(dho) - Am Dienstag ist nichts aus einem Hitzerekord in Luxemburg geworden. Doch morgen besteht wieder Hoffnung. Am Mittwoch ist wieder mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen.



In Findel wurde am Dienstag ein Maximum von 30,5 Grad gemessen, in Kehlen waren es sogar 31,2 Grad. Der absolute Septemberrekord seit Beginn der Wetteraufzeichnung liegt bei 31,5 Grad. Dies war im Jahr 1975.



Letztes Jahr wurde der höchste Septemberwert am 12. gemessen - lediglich 21,7 Grad waren es. Typisches Septemberwetter sieht eigentlich anders aus. Die Monatsdurchschnittstemperatur liegt bei 13,9 Grad (Mittelwert aus den Temperaturen zwischen 1981 und 2010).

Gefühlt wurde der Rekord jedoch bereits jetzt gebrochen. Die gefühlte Temperatur lag in Findel um 16 Uhr bei 33 Grad.