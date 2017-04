(L.E.) - Am Ostersamstag gab es eine Panne im Wassernetz der Gemeinde Walferdingen. Offenbar ist ein Rohrbruch in der Rue du X octobre in Bereldingen Ursache des Vorfalls.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, musste die Wasserversorgung in mehreren Straßen abgestellt werden. Die technischen Gemeindedienste sind vor Ort um das Problem zu lösen.