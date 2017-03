Bei herrlichem Sonnenschein sind große und kleine Karnevalisten zum 22. Mal durch Kayl gezogen.

Die bunt verkleideten Gruppen sorgten für eine hervorragende Stimmung unter den Tausenden von Zuschauern. Sowohl Groß und Klein waren von den 28 Karnevalsgruppen begeistert und umringten den Fastnachtsumzug den ganzen Weg entlang. Dieser startete in der Rue Notre-Dame, zog durch die Grand-Rue und endete in der Faubourgstraße. Unter den zahlreichen Gruppen waren sowohl kleine Fußgängergruppen von Musikanten und Majoretten, als auch größere Festwagen mit einer Vielzahl von Kindern zu finden.

Sogar die Bewohner der umliegenden Häuser wurden aus ihren Stuben gelockt und schauten den Karnevalisten vom Fenster oder Balkon aus zu. Die kleinen Prinzessinnen und Superhelden freuten sich über die zahlreich verteilten Süßigkeiten, sammelten diese fleißig ein und bewarfen sich gegenseitig sorglos mit Konfetti. Manch Erwachsener tat es ihnen gleich.

Große Freude bereitete der Festwagen der Biene Maya und die verrückten Fahrräder der Clowns. Das Highlight der Kinderkavalkade waren jedoch „de Superjhemp“, der auf seinem Auto lag und eine Show für die Zuschauer einlegte und die „Black Pearl“, dem legendären Piratenschiff sehr ähnlich und sogar mit einer Konfettikanone ausgestattet.

Zum einem späteren Zeitpunkt fand die Preisverleihung in der „Schungfabrik“ in Tetingen statt. Doch an diesem Tag waren alle Gewinner.



Chelsea Reuter