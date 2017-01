(vb) – Ein junges Mädchen ist am Silvesterabend knapp einer Vergewaltigung entgangen. Der Täter näherte sich ihr in einem Bus in Luxemburg-Kirchberg.

Gegen 19.40 Uhr sprach er sie an und versuchte sie im Bus, zwischen die Beine zu fassen. Das Mädchen verließ den Bus, der Täter folgte ihr aber. Draußen versuchte er, die junge Frau hinter eine Hecke zu ziehen und griff ihr unter den Rock. Es gelang dem Mädchen sich loszureißen und zu einer Bekannten zu flüchten.

Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, er trug eine helle Winterjacke, eine dunkle Hose und sprach französisch.