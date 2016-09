(miz) - Am Samstagnachmittag ist einer Frau in der Rue de la Gare in Leudelingen ein Citroën C3 aufgefallen, weil das Auto mehrmals langsam an ihr vorbeigefahren ist. Beim dritten Mal stieg der Beifahrer aus, ging auf die Frau zu und riss ihr gewaltsam drei Goldketten vom Hals.



Mit einer der Ketten und zwei goldenen Anhängern flüchtete der Unbekannte wieder ins Auto, das von einem Mittäter gefahren wurde.



Die Polizei sucht nach einem Mann arabischer Herkunft von schlanker Statur, der etwa 1,70 Meter groß ist. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt.

Auch der Fahrer soll arabischer Herkunft sein.



Augenzeugen können sich bei der Polizei in Esch/Alzette (24458200) melden.