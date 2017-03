(mth) - Am Mittwochabend wurde ein Mann im Bahnhofsviertel festgenommen, nachdem er eine Person mit einem Messer angegriffen hatte. Die Polizei wurde gegen 22 Uhr zur Tiefgarage "Rocade" in der Rue du Laboratoire gerufen, da es dort zu einem Streit gekommen war.

Beim Eintreffen fanden die Beamten eine verletzte Person im Treppenhaus der Tiefgarage vor, der angab, von einem Angreifer mit einem Messer attackiert worden zu sein. Da das Opfer eine offene und blutende Wunden hatte, wurde sofort ein Krankenwagen angefordert.

Der Angreifer konnte wenig später danke der Beschreibung des Opfers in der Avenue de la Gare festgenommen werden. Der Täter hatte Blutflecken an seiner Kleidung und wurde von dem Opfer eindeutig identifiziert.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und diese ordnete die Festnahme des Angreifers an. Der Mann wurde am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt