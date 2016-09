(tom/LW) Der als vermisst gemeldete Luc Hoffmann aus Esch/Alzette ist wieder aufgetaucht. Hoffmann, der am Sonntag vor einer Woche seine Wohnung verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war, wurde in der Nacht zum Montag in der Nähe der Sauer angetroffen.



Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.