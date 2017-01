(vb/dpa) – Auch in Luxemburgs Nachbarländern hat das Sturmtief „Egon“ für zum Teil erhebliche Schäden gesorgt. An der belgischen Küste bereiten sich die Anwohner auf Überflutungen vor. In Frankreich fiel für 190 000 Haushalte der Strom aus.

In Belgien kam es im Süden und Osten des Landes zu Verkehrsbehinderungen. In der Region von Liège wurden Autobahnabschnitte für Lastwagen mit mehr als 13 Metern Länge gesperrt. An der Küste bereitete man sich derweil auf Stürme und mögliche Überflutungen vor. Das Königliche Meteorologische Institut von Belgien warnte, die für den frühen Nachmittag erwartete Flut werde höher als erwartet ausfallen. Das Wasser könne stellenweise über Deiche und Hafenmauern treten. Im Küstenort Nieuwpoort wurden laut RTBF vorsorglich 25 000 Sandsäcke eingesetzt.

In Nordfrankreich sind mindestens 190 000 Haushalte ohne Strom, berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo in der Nacht zum Freitag mit Verweis auf den Netzbetreiber Enedis.

Besonders betroffen seien die küstennahen Regionen Normandie und Picardie. Für fünf Départements nördlich von Paris gab Méteo-France eine besondere Starkwind-Warnung heraus - dies bedeutet, dass die Bürger möglichst zu Hause bleiben und sehr vorsichtig sein sollen.



"Massive Probleme"



Im deutschen Grenzgebiet war vor allem das Saarland betroffen. „Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. Bäume seien auf Straßen und Leitungen gestürzt, erklärte er. Größere Unfälle habe es aber zunächst nicht gegeben.

In Rheinland-Pfalz hielten sich die Sturmschäden zunächst in Grenzen. Ein Sprecher des dortigen Lagezentrums sprach gegen 2 Uhr lediglich von „vereinzelt umgestürzten Bäumen“.