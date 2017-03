(SH) - Dass die Mutter immer noch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringt als der Vater mag in einer Zeit, in der in immer mehr Haushalten Mann und Frau einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, klischeehaft klingen. Ist es aber nicht, wie eine Studie belegt, die das nationale Institut für Statistiken und Wirtschaftsstudien (Statec) zum internationalen Weltfrauentag veröffentlichte.

Der Studie nach verbringen Frauen im Schnitt jeden Tag 5,5 Stunden mit ihren Kindern. Das sind rund zwei Stunden mehr als Männer. Während 58 Prozent der Männer dem Nachwuchs weniger als drei Stunden am Tag widmen, ist dies nur bei 31 Prozent der Frauen der Fall. Der Unterschied macht sich vor allem bemerkbar, wenn die Kinder jünger als sieben Jahre sind.



Alleine ihre Arbeit können Männer nicht als Ausrede benutzen. Denn der Studie zufolge macht sich der Zeitunterschied nicht nur unter der Woche sondern auch am Wochenende bemerkbar. In der Woche sollen sich Frauen insbesondere von 7 bis 8 sowie von 16 bis 19.30 Uhr vermehrt um die Kinder kümmern, an Samstagen und Sonntagen von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie von 14 bis 16 und 17.30 bis 20.30 Uhr.



Größere Unterschiede bei höherem Einkommen



Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Frauen vermehrt Aufgaben im Haushalt, die Pflege der Kinder sowie die Zubereitung des Essens übernehmen. An sozialen Aktivitäten mit dem Nachwuchs oder an der Hausaufgabenhilfe beteiligen sich Mutter und Vater hingegen in etwa gleich stark. Es liege auch an der Natur der übernommenen Aufgaben, dass sich Frauen etwas unzufriedener zeigen über die Zeit, die sie mit Kindern verbringen, als Männer.



Der Zeitunterschied mache sich besonders bemerkbar bei Paaren mit vergleichsweise hohem Einkommen. Dabei ist allerdings zu betonen, dass in wohlhabenden Haushalten sowohl Mutter als auch Vater mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Arbeitszeiten, die besser mit einem Familienleben zu vereinbaren sind, werden als mögliche Erklärung angeführt.



Die Studie wurde vom Statec im Jahr 2014 bei 2.000 Familien durchgeführt, die in Luxemburg leben und mindestens ein minderjähriges Kind haben.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.