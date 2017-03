(rr) - Die Stadt Luxemburg wird in der neuesten Studie der Technischen Universität Wien den ersten Platz der sogenannten "Smart Cities" belegen. Dies teilte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim "City Breakfast" des hauptstädtischen Schöffenrates mit.

Beim "European Smart City Model" werden 77 europäische Städte, die zwischen 100.000 und 500.000 Einwohner zählen, in sechs Bereichen geprüft: Wirtschaft, Mobilität, Führung, Leben, Bevölkerung und Umwelt.



Neue Informations- und Kommunikationstechnologien



In puncto Digitalisierung wartete Schöffe Patrick Goldschmidt mit einer ganzen Reihe von Neuigkeiten auf. Im Juni wird eine interaktive Karte auf der Internetseite vdl.lu alle Baustellen und die diesbezüglichen Informationen anzeigen.



Die neue Internetseite der Hauptstadt mit einem "Smart City"-Portal wird im Juli online gehen, zunächst in Französisch. Andere Sprachen werden folgen.



In puncto Digitalisierung wird die Hauptstadt in naher Zukunft neue Möglichkeiten anbieten.

Foto: Gerry Huberty

Zudem will die Stadt auf den Weg der "Smart Grids" gehen. Als Beispiel sei eine Anwendung des Wasserwerks genannt, die den Einwohner darüber informiert, wenn sein Wasserverbrauch plötzlich in die Höhe schnellt.



Zu den Zukunftsprojekten, die derzeit ausgearbeitet werden, gehören: ein Open Space Workshop mit den Einwohnern; Beacons, d. h. ein Leitsystem für Sehbehinderte und Blinde; eine intelligente Wegermittlung für Fußgänger, Radfahrer, Autos und Busse.



Aus den Vorhaben heraus sticht das "Travel Time Project". Ein Kleinbus wurde mit den Infos der Ausstellung über das Pfaffenthal im Geschichtsmuseum gefüttert und wird ab Juni im Einsatz sein. Dieses Projekt sei einmalig in Europa, so Polfer.

Neu wird auch ein Angebot für Touristen aus dem In- und Ausland sein, das sich "Réalité augmentée" nennt. Hier machen sich Initiatoren die vielen Fotos und Filme zunutze, die es von der Stadt Luxemburg gibt. Mittels einer App auf dem Mobiltelefon kann der Nutzer sich Fotos, Filme und Informationen aus verschiedenen Jahren anzeigen lassen, wenn er sein Handy auf ein bestimmtes Bauwerk hält. Die Stadtverantwortlichen haben zu diesem Zweck zehn Standorte in der Hauptstadt ausgewählt.



Festungsbeleuchtung: besser, schöner, umweltgerechter

Ein weiteres Thema beim "City Breakfast" war die Festungsbeleuchtung. Diese soll ab Juli etappenweise besser, schöner und umweltgerechter werden. In einer ersten Etappe wird der Abschnitt von der Bastion Beck bis zum Heiliggeist-Plateau bis Juli realisiert. In einer zweiten Etappe folgen der Abschnitt Heiliggeist-Plateau bis zu den drei Türmen (fertig im Sommer 2018) und die Bock-Befestigungsmauern (fertig im Sommer 2019).

Handel im öffentlichen Raum



Was die Food Trucks und Food Bikes anbelangt, so können Interessierte das ganze Jahr über Anträge stellen. Die Plätze werden jeweils im Februar und September vergeben. Ein neuer Standort befindet sich im Park der Villa Vauban, ein Food Bike hat den Zuschlag erhalten. Die Stadtverantwortlichen sind bemüht, noch weitere Plätze ausfindig zu machen.

Die Bedingungen für den Handel im öffentlichen Raum sind auf der Internetseite der Stadt Luxemburg einsehbar. Der Verkauf beschränkt sich auf Essen und lokale Handwerkskunst.

"City Shopping Bus": Strecke wird erweitert



Auf Bitten der Marktleute und des Geschäftsverbandes hin, wird die Strecke des "City Shopping Bus", der vom Glacis zur Rue Beaumont in der Oberstadt fährt, ab dem 1. April erweitert. Ab diesem Datum fährt der Kleinbus ebenfalls die Haltestellen "Forum Royal", "Hällepull", "Cathédrale" und "Kasinosgaass" am Samstag und an den verkaufsoffenen Sonntagen an.

Ab dem 1. April wird der "City Shopping Bus" am Samstag und an den verkaufsoffenen Sonntagen mehr Haltestellen anfahren.

Foto: Guy Jallay

Apropos verkaufsoffener Sonntag: Die Stadt Luxemburg hat beim Wirtschaftsministerium einen Antrag gestellt, um als "Ville touristique" anerkannt zu werden. Im Falle einer positiven Antwort könnten die Geschäfte jeden Sonntag öffnen.



Schöffenrat on Tour



Eine Bilanz seines sechsjährigen politischen Engagements wird der blau-grüne Schöffenrat bei seiner letzten Tour durch die Stadtviertel vom 2. bis 10. Mai ziehen.



