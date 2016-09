(CF/mig) - Über Stock und Stein war gestern. Bei der allerersten Ausgabe des Differdinger "Steel Run ... well mär si Stol" mussten die Teilnehmer am Wochenende eisernen Willen und stählerne Nerven beweisen, um das über zehn Kilometer lange Stadtrennen zu meistern.

Im Anschluss an den Erfolg des "Ironman" der letzten Jahre organisierte die Gemeinde Differdingen zusammen mit der Leichtathletikunion (RBUAP) aus Petingen an diesem Wochenende die allererste Ausgabe des Wettlaufs "Steel Run ... well mär si Stol".



Nach 850 Anmeldungen gingen am Tag des Wettlaufs schließlich 732 Läufer an den Start. Sinn und Zweck der Veranstaltung war es, so Nadine Breuskin der Abteilung für Sport in der Differdinger Gemeinde, einen Stadtlauf der etwas anderen Art zu bieten. “Straßenrennen kennt man bereits, der Steel Run ermöglicht es den Teilnehmern, Differdingen auf andere Art zu entdecken.”

Ausgangspunkt und Ziel des Rennens war das alte ARBED-Gelände, wo heute die Kreativfabrik 1535° zu finden ist. An der Schreinerei vorbei ging es dann mitunter durch die Kirche ‘Fousbann’, über die Treppen des Differdinger Stadions am Schwimmbad Aquasud vorbei und weiter zum Gemeindehaus, wo die Sportler durch das Büro des Bürgermeisters Roberto Traversini laufen mussten. Zur Überraschung der Teilnehmer hängte er jedem einzelnen beim Durchlaufen eine Hulablumenkette um den Hals.



“Gegen Ende konnte man das Ziel bereits sehen, und dann kamen trotzdem noch einmal Treppen kurz vor Schluss. Die waren dann echt anstrengend”, berichtete Ben Kandel aus Niederkorn, der das Rennen in 49 Minuten geschafft hat.



“Das Prinzip ist wirklich sehr abwechslungsreich und die Strecke sehr fantasievoll”, so Sandra Weiler aus Vichten, die genau deswegen den Weg nach Differdingen gefunden hatte. In Anlehnung an die Gepflogenheiten der Arbeiter in früheren Tagen gab es für jeden Teilnehmer am Ziel einen Klaren, und beim Abholen des "Finisher"-T-Shirts noch ein Bier.

Sieger bei den Männern wurde Pierre Weimerskirch (38:15), bei den Frauen mache Liz Nepper (43:25) das Rennen.