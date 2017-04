(dho) - Wenn es um den Urlaub im Ausland geht, möchte wohl jeder so schnell wie möglich los. Wer jedoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich gut überlegen wann er fahren möchte, um nicht genervt im Stau zu stehen und mit Stunden Verspätung anzukommen.



Wir haben bei Raoul Roos vom "Automobilclub Lëtzebuerg" (ACL) nachgefragt, wann man denn am besten losfahren soll:

"Die gute Nachricht vorab für alle, die nach Belgien oder Holland wollen. Dort sind momentan keine Ferien, weshalb die Verkehrslage eigentlich wie immer ist.



Richtung Deutschland



In Deutschland haben alle Bundesländer Ferien, mit Ausnahme von Hamburg. Daher sind vor allem übers Wochenende dort viele Menschen in Richtung Süden, zu den deutschen Küsten oder in die Skigebiete in den Alpen unterwegs.



Viele sind jedoch bereits am Donnerstag los. Aber auch am Freitag startet so mancher. Am Samstagmorgen, bis Mittag muss etwas mehr Zeit für die Strecke eingeplant werden. Vor allem gilt dies in Richtung Alpen, aber auch bei schönem Wetter in Richtung Küste. Und auch wer am Ostersonntag unterwegs ist, muss mit Stau rechnen.

Für die Rückreise ist dann am Montag mit einem starken Verkehrsaufkommen zu rechnen. Ab dem Nachmittag und noch bis zum Abend sollte man sich daher darauf einstellen, dass die Fahrt wohl länger dauern wird."



Richtung Frankreich

"Wer nach Frankreich fährt, sollte ebenfalls etwas mehr Zeit einplanen. Für Freitag ist dort verstärktes Verkehrsaufkommen gemeldet. Auch am Samstag bleibt dies der Fall. Besonders um die Gegend "Auverge-Rhône-Alpes" ist mit langen Staus zu rechnen.



Für die Rückreise werden für Montag sehr lange Staus durch den Reiseverkehr vorausgesagt."